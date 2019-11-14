Kayserispor'da Sivasspor maçı hazırlıkları
KAYSERİ (AA) – İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve güçlenmeye dayalı birleşik hareketlerle devam eden idman, istasyon çalışmalarıyla sona erdi.
Antrenmana, Romanya Milli Takımı'na giden kaleci Silviu Lung, çapraz bağ ameliyatı olan Levent Gülen, hafif sakatlığı bulunan Bernard Mensah ve izinli Emmanuel Adebayor katılmadı.
Sarı-kırmızılılar, çalışmalarına akşam saatlerinde gerçekleştirilecek günün ikinci idmanıyla devam edecek.
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