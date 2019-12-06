Kayserispor'un toplam borcu 331 milyon lira

KAYSERİ (AA) – Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, kulübün 2020 yılı mayıs ayına kadar yapılacak ödemeler dahil toplam borcunun 331 milyon lira olduğunu söyledi.

Tokgöz, yarın gerçekleştirilecek olağanüstü kongre öncesi kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

Şeffaf yönetim anlayışı gereği kongre öncesi borçları açıklamak istediklerini belirten Tokgöz, "Muhasebecilerimiz yaklaşık 10 gündür kulüp bilgisayarlarından kayıtları inceliyor. Buna göre, kulübümüzün 31 Kasım 2019 tarihi itibarıyla toplam borcu 260 milyon 500 bin liradır. Bu tutara 31 Mayıs 2020'ye kadar olan ödemeler dahil değildir. Futbolcular, teknik heyet ve diğer borçlar dahil edilince, mayıs 2020 sonu itibarıyla kulübümüzün toplam borcu 331 milyon liradır. Bu tutarda, 2023 yılının ağustos ayına kadar ödenmesi gereken 85 milyon liralık banka borcu da bulunmaktadır." diye konuştu.

Kulübün gelirlerinden de bahseden Tokgöz, şöyle devam etti:

"Kayserispor'un sezon sonuna kadar Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) 23 milyon 100 bin lira, Spor Toto'dan 2 milyon 275 bin lira, stadyum ve reklamlardan tahmini 1 milyon 40 bin lira geliri bulunmaktadır. Sezon sonuna kadar toplam 26 milyon 415 bin lira gelirimiz vardır. Ligde kalmamız durumunda ise 25 milyon lira performans ile stadyum geliri de olmak üzere toplam 51 milyon lira ek gelir sağlanabilir. Bu gelir gider tablosunun yarın yapılacak genel kurulda ibraz edilip edilmemesi yönetimin değil, genel kurulun konusudur. Onların vereceği bir karardır. Biz borcu açıklamaktan çekinmeyiz. Neyse onu söylemekle yükümlüyüz. Mali bilanço yarınki genel kurulda delegelerin oyuyla ibraz edilse dahi bize göre mali denetime de açık olması gerekmektedir. Bu denetimin minimum süresi de 2-3 aydır."

– "Lütfen Kayserispor'un menfaati için susun"

Mustafa Tokgöz, kongre öncesi bir çok kişinin kulüple ilgili yorumda bulunduğunu ve bunu doğru bulmadığını aktardı.

"Kayserispor ile herhangi bir bağı olmayan, üstüne vazife olmayan insanların çıkıp açıklama yapması, maalesef gereksizdir." diyen Tokgöz, "Bu gibi davranışlar hem o kişinin kendisine hem de kulübümüze zarar vermektedir. Bunun kimseye faydası yoktur. Biz gayet şeffaf bir yönetim anlayışıyla kulübü yönetmeye çalışıyoruz. İsteyen varsa yarınki genel kurulda aday olabilir. Yardım yapılmıyor, ekonomik bir destek yok, başkan olmaya gelince aday olma… Hiçbir şey yok. Bir de neymiş, Kayserispor'un menfaati için konuşuyorlarmış. Lütfen Kayserispor'un menfaati için susun." değerlendirmesinde bulundu.

Tokgöz ayrıca, oyuncu Atila Turan'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini sözlerine ekledi.