KAYSİAD'ın 2020 yılı büyüme tahmini yüzde 3-4 oranında
KAYSERİ(AA) – Kayseri Sanayici ve İş Adamları Derneği (KAYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz, 2020 yılında yüzde 3-4 bandında bir büyüme öngördüklerini bildirdi.
KAYSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılının 2019 yılına göre nispeten daha olumlu bir yıl olacağını belirtti.
Ekonomide üst üste 3 çeyrek küçülerek, 20 yıllık tarihinde 4'üncü kez resesyondan çıkışın, 2019 yılı üçüncü çeyreğinde gelen yüzde 0.9'luk büyüme ile sağlandığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:
"Büyümenin 2019 yılında yüzde 0,5 civarında gelmesi için son çeyrekte yüzde 3-4 bandında bir performansı yakalayacağımızı düşünüyoruz. 2020 yılı, 2019 yılına göre, ödevlerimizi eksiksiz yaparsak, nispeten daha olumlu bir yıl olacak. Ekonomimizin pozitif bir ivme yakalaması, kırılganlıklarımızın kaybolduğu anlamına gelmiyor elbette. Bu paralelde iyimser bir tahminle 2020 yılında yüzde 3-4 bandında bir büyüme öngörüyoruz. İçeride ve dışarıda belirsizlik yaratacak olağanüstü bir gelişme yaşanmadığı takdirde kurun sakinliğini korumasını bekliyoruz."
Merkez Bankasının art arda yaptığı faiz indirimlerinin, dünyanın parasal genişleme dönemine girdiği bir süreçte enflasyonun hızlı bir şekilde gerilemesine neden olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Reel sektörü canlandırmak ve yatırım iştahını artırmak amacıyla gerçekleştirilen faiz indirimleri, kredilerin bir miktar toparlanmasını sağladı ve tahsilatlarda pozitif bir hava yarattı ancak bu etkinin sürdürülebilir olması için 2020'de reel sektörün kredi iştahının üretim, istihdam ve ihracata yansımasını sağlayacak yapısal ve ekonomik reformların da gerçekleştirilmesi etkiyi artıracaktır." ifadelerini kullandı.
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