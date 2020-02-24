KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci: “Ekonomimiz büyüme trendine giriyor”
KAYSERİ (AA) – Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ekonominin büyüme trendine girdiğini, hükümet tarafından atılan adımların meyvelerini vermeye başladığını söyledi.
KAYSO Konferans Salonu'ndaki oda meclis toplantısında konuşan Büyüksimitci, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı banka komisyon ve ücretlerine standart getirilmesine yönelik düzenlemeyle özellikle ticari işlem yapan sanayici ve iş adamlarının maliyetlerinde ciddi düşüş sağlandığını belirtti.
Ekonomide yaşanan gelişmelere de değinen Büyüksimitci, sıkıntılı bir yılın ardından, son birkaç aydır ekonomide yaşanan toparlanmanın gelecek adına sanayicilere umut verdiğini vurguladı.
Büyüksimitci, ülke ekonomisinin iyiye gittiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Ekonomimiz büyüme trendine giriyor. Hükümetimiz tarafından atılan adımlar meyvelerini veriyor.
Aralık 2019'da sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 8,6 artışla son 21 ayın rekoruna ulaştı.
Bu artış büyüme trendinin başladığını gösteriyor.
Bu performansı kalıcı hale getirmeliyiz. Merkez Bankası geçen hafta çarşamba günü politika faizlerini 50 baz puan daha düşürerek, yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e çekti. Bu son kararla 2019 Temmuz'dan bugüne kadar politika faizi 13,25 puan aşağıya inmiş oldu."
– "Türkiye alternatif olmalı"
Çin'de başlayan yeni tip koronavirüs salgınına değinen Büyüksimitci, salgının global ekonomiyi, özellikle Asya pazarını derinden sarsmaya başladığına dikkati çekti.
Tüm şirketler Çin'deki üretim ve ihracattan kaynaklanan boşlukları doldurmak için yeni stratejiler geliştiriyor." diyen Büyüksimitci, Çin'de üretim yapan global ölçekli firmaların fabrika kapattığını söyledi.
Salgının Türkiye'de bazı sektörleri olumsuz etkilese de birçok sektörü olumlu etkileyeceğini vurgulayan Büyüksimitci, "Özellikle kimya başta olmak üzere, tekstil, ayakkabı, mobilya, çelik ve turizm gibi sektörlere taleplerin kayması gündeme geliyor.
Dünyada Çin'e ithalatını kısıtlayan veya durduran pazarlara, Türkiye alternatif olmalı.
Bu alanlarda oluşabilecek boşluğu doldurma adına Kayseri firmaları olarak hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.
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