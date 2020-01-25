KAYSO'nun ocak ayı meclis toplantısı yapıldı

KAYSERİ (AA) – Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni bir yıla daha yeni ümitlerle başladıklarını söyledi.

Ekonomik büyümenin gelecek dönemde daha da hızlanacağını gösterdiğini belirten Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"İlk iki çeyrekte eksi olarak büyüyen ekonomimiz üçüncü çeyrekte pozitif büyümeye geçti. İnşallah 4. çeyrek rakamımız da yüzde 5'ler civarında olacak. 2019 yılını inşallah kesin rakamlar açıklanınca göreceğiz, 0,5 ile 1 arası büyümeyle bitirmiş olacağız. Kurlardaki oynaklıkla üretici fiyat endeksini yukarıya doğru çekti. Biliyorsunuz mobilya, yumurta ve balıkların toptan satışına ilişkin KDV oranları düşürüldü.

Bu, sektörlerimize bir nefes olduğu için emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu sektörlerin kayıt altına alınarak haksız rekabetin önüne geçileceği için değerli buluyoruz."

KDV oranlarının düşürülmesinin enflasyona mutlaka etki edeceğini düşündüklerini dile getiren Büyüksimitci, "Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan indirdi. Böylece yüzde 12 seviyesindeki politika faizi oranı yüzde 11,25’e çekildi. Faiz, uzun bir aradan sonra enflasyonun altına indi. 2020 yılında ciddi bir toparlanma dönemine gireceğiz. 2020 yılı sonunda da Sayın Bakanın açıkladığı gibi hükümetin de hedefi olan yüzde 5'lik hatta yüzde 6'lık büyümeyi rahatlıkla yakalayabileceğimizin inancındayız." şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir büyümenin önemine dikkati çeken Büyüksimitci, sanayideki büyümenin aynı zamanda işsizlikle mücadeleye de büyük destek vereceğini dile getirdi.

Kayseri'nin ihracat rakamlarına da değinen Büyüksimitci, şöyle devam etti:

"2019 yılının kasım ayında bir önceki aya göre ihracatta yüzde 1,87 artırabilmişiz. İlk 11 aylık da 2 milyar 13 milyon dolarlık ihracatımız olmuş. Biz yine ilk 11 aya göre yüzde 5,98 ihracatımızı artırmışız. Aynı dönemde Türkiye ihracatı 1,80 artmış. Yani 3 katı bir büyümemiz var. Serbest bölgemizde yurt dışına ilk 11 ayda 356 milyon dolarlık ihracat yapılmış. Bu, TÜİK'in açıklamış olduğu rakamlara dahil değil. Türkiye'de mobilyada üçüncü, elektrikli ev aletlerinde ikinci, elektrikli ev aletlerinde ikinci, izole edilmiş tel ve kablolarda da 2019'un ilk 11 ayına göre dördüncü büyük ihracatçıyız."