Kayyum Hani’ye ilkleri yaşatmaya devam ediyor

Hani Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan bir proje ile 155 öğrenciye bisiklet sevinci yaşatıldı. Hani Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, ilçe merkezi ve mahallerinde 40 gün düzenli olarak camilere sabah namazına giden ve okullardaki çalışmalarında olağanüstü başarı sağlayan 155 çocuğu bisikletle ödüllendirdi. Bisikletlerin teslimi için Hani Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde tören yapıldı. Çocuklar, bisikletlerinin dağıtımın ardından taşıdıkları Türk bayrağı ile bisikletleri sürmenin mutluluğunu yaşadı.

“EĞİTİME VE ÇOCUKLARIMIZA DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bir bisiklete binerek tören alanında çocuklarla birlikte tur atan Hani Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, törenin ardından yaptığı açıklamada ilçede 7’den 70’e tüm vatandaşlar için sosyal ve kültürel projelerin devam ettiğini söyledi. Başkan Yazıcı, “Bu projemiz de Hani Belediyesinin öncülüğünde Hani Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yürütüldü. Yürütülen proje ile ilçe merkezi ve kırsal mahallerde 40 gün düzenli olarak camilere sabah namazına giden çocuklar ile okullarında başarılı olan öğrencilere bisikletlerini hediye etmenin mutluluğunu yaşadık. Belediye olarak eğitime ve çocuklarımıza destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“ÇOCUKLAR MUTLUYSA BİZ DE MUTLUYUZ”

Hani Belediyesinin sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışı ile projelerle vatandaşları buluşturmaya devam edeceğini kaydeden Başkan Yazıcı, “Çocuklarımızı başarılı görmek çok güzel. Çocukların mutluluğu demek bizim mutluluğumuz, ülkemizin mutluluğu demektir. Mutlu ve başarılı bir şekilde yetişen çocuklar ülkemize elbette daha yararlı olacaktır. Hani Belediyesi olarak bizler, çocuklarımızın mutluluğuna ayrı bir önem veriyor ve her aşamasında eğitim öğretim sürecine katkı sunmaya çalışıyoruz. Genel olarak bütün gayemiz halkımızın huzuru ve mutluluğu içindir. Gücümüzün yettiği, elimizden geldiği kadar, devletimizin kuruşunu ziyan etmeden vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz” dedi.

Bisikletlerini Hani Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcının elinden alan çocukların mutlulukları ise gözlerinden okunuyordu. Çocuklar hediye edilen bisikletleriyle Başkan Yazıcı ile hatıra fotoğrafları çektirmeyi de ihmal etmedi.