Kaza yapan cipin hız ibresi 160 kilometrede takılı kaldı
İki kişinin yaralandığı kazada, aracın bazı parçaları koparken, hız ibresi 160 kilometrede takılı kaldı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Aydınlık Evler Mahallesi Yeni İstanbul Yolu Caddesi tramvay durağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otogar istikametinden şehir merkezi istikametine giden ve aşırı süratli olduğu iddia edilen H.T. (35) idaresindeki 42 DUY 11 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak kontrolden çıktı. İlk önce çarptığı beton direği deviren araç, daha sonra 50 metre ilerideki refüje çarptıktan durabildi. Kazada yaralanan sürücü H.T. ve yanında bulunan henüz ismi belirlenemeyen bir kişinin yardımına koşan çevredeki vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) olmasına rağmen aşırı süratli kaza yapan cipten yola fırlayan hız ibresinin 160 kilometrede takılı kaldığı gözlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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