Kaza yaptıkları aracın orijinal parçalarını 5 araçtan çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
AKSARAY (AA) – Aksaray'da kaza yaptıkları otomobilin orijinal parçalarını 5 araçtan çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde farklı zamanlarda aynı marka ve renk araçlardan çalınan ayna, ön ve arka kaput, kapı, vites topuzu, radyatör, akü, jant, lastik ile teyp çalınması üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olaylarına karıştığı ileri sürülen B.Y. ve M.A'nın olduğu tespit edildi.
Ekiplerin, Sanayi Mahallesi'nde bir eve düzenlediği operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, şüphelilerin bir aracın yanında durması, bagaj kaputu ve aynaları söküp uzaklaşmaları ile tekrar yanına geldikleri aracı iterek götürmeleri güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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Kaza yaptıkları aracın orijinal parçalarını 5 araçtan çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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