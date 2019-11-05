Kazada ölen futbolcu son yolculuğuna uğurlandı
SİVAS (AA) – Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 19 yaşında hayatını kaybeden amatör futbolcu Mustafa Karakaya, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Karakaya için ilk tören, eğitim gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu önünde düzenlendi. İnşaat Bölümü İnşaat Teknolojisi 2. sınıf öğrencisi Karakaya için düzenlenen törende konuşan Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Taşkın, üzüntülerinin büyük olduğunu söyledi.
Karakaya'nın ailesi, dekanlar, müdürler, akademisyenler ve okul arkadaşlarının katıldığı törende duygusal anlar yaşandı.
Konuşmaların ardından İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Aslan'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yaptığı duanın ardından Karakaya'nın cenazesi Üniversite TOKİ Kardeşler Camisi’ne getirildi. Burada Karakaya'nın tabutunun üzerine futbolcusu olduğu 4 Eylül Spor takımının forması konuldu.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karakaya'nın cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Harun Dikçalı (22) idaresindeki 58 BA 807 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 27. kilometresinde aynı yönde seyreden Cafer Bulut'un kullandığı 06 JTS 68 plakalı tıra çarparak refüje devrilmiş, kazada otomobilde bulunan Mustafa Karakaya olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Kazada sürücü Dikçalı ile otomobildeki Ebubekir Şahin (19), Şamil Buğrahan Dikbaş (19), Burak Ocak (20) ve Cihat Yıldırım (20) yaralanmıştı.
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