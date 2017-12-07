Kazı çukuru mahalleliyi tedirgin etti
Efeler ilçesi Veysipaşa Mahallesi 1612 Sokakta 6 ay önce yapılan temel kazısı sırasında önce bir mezarın, ardından da doğu- batı istikametinde tarihi tünelin ortaya çıktığını ifade eden mahalle sakinlerinden Gazi Emin Yıldız, gelişme üzerine, İl Kültür Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü yetkililerinin olay yerine gelerek inceleme yaptığını ve temel kazı işlemlerin durdurulduğunu belirtti
Kazının yapıldığı yerde 8 dairenin risk altında olduğunu öne süren Yılmaz, “Yaklaşık 6 ay önce mahallemizde 1612 Sokak’ta temel kazısı çalışması yapıldı. Önce mezar çıktı, daha sonra doğu-batı istikametinde derinlemesine tarihi tünel bulundu. Bunun üzerine çalışmalar durduruldu. Kazı çok derinde olduğu için üstü de açık bırakıldı. Bölgede bir iki levha dışında hiçbir güvenlik önlemi yok. 2 – 3 metre derinlikteki kazı alanında göçük yaşanabileceği için tedirginiz. Belediyeye ve ilgili kurumlara bildirmemize rağmen hiçbir çalışma yapılmıyor. Durumu anlatan dilekçemize 30 imza toplayarak Müze Müdürlüğü’ne teslim ettik. Ayrıca Efeler Belediyesi’ne ve Aydın Valiliğine müracaat ettik. Burada önlem almak için illa bir kazanın mı vuku bulması gerekiyor: Mahalleliler olarak risk altındayız” diye konuştu.
Kazı mahallinin risk taşıdığını belirten Yılmaz, temeli kazan müteahhidin de yasak nedeniyle kazı alanına müdahale edemediğini ifade etti.
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Kazı çukuru mahalleliyi tedirgin etti
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