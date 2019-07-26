Keçiören sokakları bakıma alındı

ANKARA (AA) – Keçiören'de asfaltlardaki yıpranmaları gidermek ve yolları güvenli, sağlıklı bir görünüme kavuşturmak için çalışmalara başlandı.

Keçiören Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, asfaltlardaki yıpranmaları gidermek, yolları güvenli ve sağlıklı bir görünüme kavuşturmak için harekete geçti.

Kuşcağız, Atapark, Etlik, Ayvalı ve İncirli mahallelerinde yolları bozuk olan sokaklara asfalt yapıldı. Ekipler, planlama dahilinde Ayvalı ve İncirli mahallelerinde eksik kalan yerleri de elden geçirecek.

Çalışmalar kapsamında 15 bin ton asfalt döken ekipler, yayaların can güvenliği ve sokakların estetik görünümü için tretuvar ve bordür çalışması da yapacak.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, altyapı ve üstyapıda yürüttükleri çalışmalarla Keçiören’in çehresini değiştireceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Keçiören genelinde bozuk, kötü, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmama gayretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın can güvenliği bizim için çok önemli. Keçiören'i altyapı standartları yüksek bir şehir yapacağız."