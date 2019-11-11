Keçiören'de öğrenciler 2 bin fidanla “Geleceğe Nefes” oldu
ANKARA (AA) – Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek nesillere "Daha Yeşil Bir Türkiye" bırakmak için başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan öğrenciler 2 bin fidan dikti.
Keçiören Belediyesince Yükseltepe Mahallesinde yapılan etkinliğe öğrenciler ve ailelerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da katıldı.
Belediye Başkanı Turgut Altınok, fidan dikme etkinliğinden önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bir kentin olmazsa olmazının yeşil alanlar ve parklar olduğunu söyledi.
Keçiören'in bütün sokaklarını ağaçlandıracaklarını ifade eden Altınok, "Bugün 69 bin metrekarelik alanı ağaçlandıracağız. Toplamda ise 150 bin metrekarelik alanı ağaçlandırıp Keçiören'e bir akciğer kazandıracağız. Günü kurtarmayalım, geleceğimizi kurtaralım. Bizden sonraki nesillere, çocuklarımıza huzur içinde yaşayacakları şehirler bırakalım." diye konuştu.
Etkinlik sonunda vatandaşlara, kendi bahçelerine dikmeleri için fidan hediye edildi.
-
Kayseri'de hac kayıtları başlıyor
-
Milli bisikletçilerin Türk bayrağı sevdası
-
Keçiören'de öğrenciler 2 bin fidanla “Geleceğe Nefes” oldu
-
OSTİM'den “Geleceğe Nefes” kampanyasına destek
-
Fiat Motor Sporları'ndan genç pilotlarda önemli başarı
-
“11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” programı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.