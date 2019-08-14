Keçiören'in her noktasına yer altı çöp konteyneri
ANKARA (AA) – Keçiören Belediyesince pis su akıntısını, kötü koku ve çöplerin etrafa yayılmasını engelleyen yer altı çöp konteynerleri ilçe genelinde yaygınlaştırılıyor. Keçiören'in 194 noktasına yer altı konteyneri yerleştirildi.
Keçiören Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye temiz bir Keçiören için çalışmalarını sürdürürken yer altı konteynerlerinin sayısını da 194’e çıkardı. Yer altında bulunduğu için gereksiz alan kaplamayan konteynerler, doluluk hacminin daha fazla olması sayesinde çöp toplama maliyetlerini ciddi oranda düşürüyor.
Pis su akıntısını, kötü koku ve çöplerin daha fazla yayılmasını önleyen konteynerlerin önemli bir eksikliğe çözüm getirdiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yer altındaki konteynerlerin kullanımı ile çöplerden oluşan görsel kirlilik ortadan kalkıyor. Konteynerlerin doluluk ve boşaltma sürelerinde de zaman kazanılıyor. Modern, sağlıklı ve temiz bir kent oluşturmak amacıyla yaptığımız çalışmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Belediyenin temizlik araçları filosuna, aldıkları yeni araçlarla takviye yaptıklarını belirten Altınok, "Temizlik ekiplerimiz, vatandaşlarımızın sıcak yaz günlerinde cadde ve sokaklarda gönül rahatlığıyla, huzurla gezebilmesi için her türlü önlemi alıyor. Keçiören’in cadde ve sokaklarından ibadethanelerine kadar geniş bir alanda temizlik işlerine önem veriyoruz ve bu sayede ortaya tertemiz bir Keçiören çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.
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Keçiören'in her noktasına yer altı çöp konteyneri
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