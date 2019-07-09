Kedi otelinde bayram rezervasyonları doldu

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir'de pet shop işleten inşaat mühendisi Metin Çakır, gelen talep üzerine açtığı Eskişehir ESMET Kedi Oteli'nde kedilere tüy taramadan banyoya, oyun oynamadan beslenmeye kadar "5 yıldızlı" hizmet veriyor.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Çakır, hayvanseverlere ucuz ve kaliteli ürünleri ulaştırmak için geçen yıl pet shop işletmeye başladığını, şehir dışına çıkan müşterilerinin evcil hayvanlarını bırakacakları mekan aradıklarını iletmesi üzerine de hiçbir ücret talep etmeden yardımcı olduğunu söyledi.

Daha sonra talep artınca işi daha profesyonel yapmak için 2 ay önce Eskişehir ESMET Kedi Oteli'ni açtığını ifade eden Çakır, yaklaşık 200 metrekare kapalı alana sahip otelde 4 oda, 2 banyo ve bir bakım bölümünün bulunduğunu kaydetti.

Çakır, "Kedinin türüne ve karakterine göre kullanabileceği mekanı belirleyip ona orada bakıyoruz. Aynı anda 20 kedi otelimizde barınabiliyor." dedi.

Kedilerin günlük bakımından sağlığa, oyundan beslenmeye bütün ihtiyaçlarının otelde karşılandığını dile getiren Çakır, şöyle devam etti:

"Otelde şu anda 4 kedimiz var. Biri engelli. Yaklaşık 10 gün sonra ameliyatını yaptıracağız. Bütün kedilerle birebir ilgileniyoruz. İlaçlarını veriyoruz. Günü geldiğinde aşılarını yaptırıyoruz. Tüylerini tarayıp yıkanma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. En kaliteli mamalarla besliyoruz. Oyun alanlarında çeşitli oyunlarla vakit geçirmelerine olanak sağlıyoruz."

Çakır, otellerinde daha önce sosyalleşmemiş kedilerin, diğer kedilerle entegre olarak yaşama alışmasını da sağladıklarını belirterek, hiç oyun oynamayan kedilerin bile diğerlerine ayak uydurmak için katılımda bulunduğunu kaydetti.

Ayrıca, otelde iki veterinerin hizmet verdiğini vurgulayan Çakır, "Veterinerler kedilerle her gün ilgileniyorlar. Bize kedilerini teslim eden hayvanseverlere günlük bilgiler de veriyoruz. Kedi otelimizin konforunun 5 yıldızlı olmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

Gecelik 25 ile 60 lira arasında değişen fiyatlarla hizmet verdiklerini aktaran Çakır, kedi otelinin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Kurban Bayramı için bütün rezervasyonlarımız doldu. İş yerimin bir katını daha kedi oteli için ayırmayı bile düşünüyorum." dedi.