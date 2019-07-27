Kendi oğlu için ürettiği propolis ile girişimci oldu
İSTANBUL (AA) – Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, kendi oğlunun bağışıklık problemini propolis ile çözerek ürettiği ürün ile girişimciliğe adım attı.
SBS Bilimsel Bio Çözümler'den yapılan açıklamaya göre, Samancı uzun yıllar özel sektörde Gıda Yüksek Mühendisi olarak çalıştı. Profesyonel kariyerine devam ederken, o dönemde oğlunda bir takım sağlık sorunları belirmeye başladı.
Samancı, oğlu 11 aylıktan itibaren 2 ayda bir yüksek derecede ateşleniyordu ve sürekli antibiyotik vermek zorunda kalıyordu. 5 yaşına geldiğinde antibiyotiklerden dolayı çok kötü bir alerji gelişti ve tedavisi de yoktu. O dönemde doktor doktor gezdi. Son ziyaret ettikleri doktor çocuğuna “Henoch Schönlein Purpurası” teşhisi koydu. Bu hastalık kanın damardan dışarı sızdığı bir nevi iç kanama idi ve doktor çocuğunun bağışıklığının aşırı düşük olduğunu belirtti.
Samancı, bağışıklığını arttırmak amacıyla bilimsel çalışmaları, tıbbi yayınları araştırmaya başladı. Tıbbi yayınlarda sürekli propolis ve arı sütü karşısına çıkıyordu. Bu ürünlerin tüm dünyada bağışıklığı doğal yollarla güçlendirmek için kullanıldığı, prematüre doğan bebeklerde dahi enfeksiyonlara karşı kullanıldığı belirtiliyordu. O da bu ürünleri temin edip çocuğuna vermeyi düşündü. Oğlu için kendisi üretmeye karar verdi. 6 ay kendi ürettiği propolis özütü ve arı sütünü kullandıktan sonra oğlunda ne ateş ne alerji kalmıştı ve bağışıklığı da artmıştı. Bu şifayı görünce tüm annelere ulaştırma hayaliyle yola çıktı.
Türkiye’de daha önce üretilmeyen propolisi yine Türkiye’de ilk kez “Sözleşmeli Arıcılık” modeli ile üretmek ve proses yöntemini geliştirerek insan tüketimine uygun hale getirmek adına eşi Ziraat Yüksek Mühendisi, Arıcılık Uzmanı Taylan Samancı ve Gıda Mühendisi Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu ile birlikte KOSGEB destekli Ar-Ge projesiyle firmasını 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te kurdu.
– 28 farklı ödüle layık görüldü
Samancı, bu Ar-Ge projesiyle, kovandan elde edildiği ham haliyle tüketilemeyen propolisi özütleyerek insan tüketimine uygun hale getirdi. İçerisindeki antioksidan maddeleri maksimum düzeyde koruyarak özütlediği Anadolu propolisi, benzer ürünlerden en az 5 kat daha yüksek biyolojik aktiviteye sahip bulunuyor. Yaptığı inovatif çalışmalar ve geliştirdiği ürünlerle, ulusal ve uluslararası arenada toplam 28 farklı ödüle layık görüldü.
Şu anda propolis, arı sütü, bal, polen ve arı ürünleri içeren yüzde 100 doğal ve sağlıklı sürülebilir karışımlar üretiyor ve geliştirdiği propolisi, inovatif katma değerli yeni ürünlere dönüştürüyor. Amerika, Kore, Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç, İngiltere, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kıbrıs ve Suudi Arabistan’a ihraç ederek Anadolu propolisini bir dünya markası yapma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ayrıca, Türkiye’de ilk defa hayata geçirdiği “Sözleşmeli Arıcılık” modeliyle sürdürülebilir arı ürünleri üretimi gerçekleştiren Samancı, bu model ile kontrollü koşullarda, kovandan sofraya izlenebilir üretimi sağlıyor.
Samancı'nın uzman ekibinde yer alan ziraat mühendisleri ve arıcılık uzmanları kontrolünde, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yer alan arıcılarla birebir çalışıyor, eğitim ve malzeme desteği veriyor. Şu anda Türkiye genelinde 1000 sözleşmeli arıcı ve 200 bin arı kovanında bu değerli ürünleri üretiyor ve 100 kişilik kadrosu, 3 bin metrekarelik tesisiyle çalışmalarına devam ediyor.
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