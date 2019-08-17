KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, kentteki lastik fabrikasının yöneticileriyle bir araya geldi.

KESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki lastik fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan ve İnsan Kaynakları Müdürü Mithat Durudoğan, KESOB Başkanı Öztürk ile buluştu.

Birliğin toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette konuşan Öztürk, kentin istihdama ihtiyacı bulunduğunu, ekonomik kalkınma ve gelişme için özel işletmelere desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Öztürk, "Lastik fabrikasını şehrimizin gelişmesi için çok önemli bir değer olarak görüyoruz. Kentteki istihdamın artmasını istiyoruz. Kırşehir'deki fabrikaların ve işletmelerin sayısının artması için elimizden geleni yapamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özcan ise "Geçtiğimiz günlerde bir kısım işçilerle fabrikamız arasında yaşanan sıkıntılı dönemde, KESOB ve üyelerinin vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederiz. Hep birlikte kentin gelişimi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Özcan, Öztürk'e günün anısına hediye takdim etti.