Kerevitaş ve Şok Marketler BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde
İSTANBUL (AA) – Yıldız Holding'in iki şirketi Kerevitaş ve Şok, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin kurumsal sürdürülebilirlik performanslarının ölçüldüğü BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne girdi.
Yıldız Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu'nun öncülüğünde yürütülen çalışmalar sonucunda Ülker Bisküvi bu sene 5. defa, Kerevitaş ve Şok Marketler ise sürdürülebilirlik çalışmalarını ilk kez BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne taşımayı başardı.
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne 2015'te Ülker Bisküvi ile kabul edilen Yıldız Holding, Kerevitaş ve Şok şirketlerindeki sürdürülebilirlik çalışmalarıyla bu endekste üç ayrı şirketle temsil edilme başarısı gösterdi.
Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş, küresel ölçekte sürdürülebilirlik vizyonunu yakalayabilmek amacıyla Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu'nu kurduklarını anımsattı.Mutuş, "2014'te Ülker Bisküvi ile başlattığımız sürdürebilirlik yolculuğumuzu, 2018'de tek çatı altında topladık ve bugün 9 markayla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürdürülebilir bir büyüme sağlarken, faaliyetlerimizi geleceğe de taşımayı amaçlıyoruz. Kerevitaş ve Şok şirketlerimizin de BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alması sorumluluklarımızı daha çok artırıyor." değerlendirmelerinde bulundu.
– Kerevitaş'ta su, Şok Marketler'de elektrik tasarrufu
Mutuş, Kerevitaş'ta tarım arazilerini damla sulama yöntemiyle 5,4 milyon su tasarrufu sağladıklarını kaydederek, şirketin yağ iş birimi Besler'de ise "Kurumsal Enerji Hareketiyle Sıfır Kayıp Yolculuğu" kapsamında geçen yıl yaklaşık 260 bin yetişkin ağacın bir yılda gerçekleştirdiği emilim kadar karbon salınımın önüne geçtiklerini anlattı.
Şok Marketler'de enerji yoğunluğunda yüzde 35'lik, karbon emisyonu yoğunluğunda ise yüzde 31'lik düşüş sağladıklarını aktaran Mutuş, Şok mağazalarında ise enerjiyi verimli kullanmak için geliştirilen projede, havanın reyon içerisinde tutulmasıyla merkez soğutma sisteminin yükünün azaltıldığını ve soğutmalı reyonlardaki floresanların yerine LED floresanların takıldığını aktardı.
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 2015'ten beri yer alan Ülker Bisküvi, FTSE4GOOD Gelişmekte olan Piyasalar Endeksi'ne de üst üste 4. kez girdi. Dünya genelinde en önemli endekslerden biri olarak görülen ve sorumlu yatırım yapan şirketler için kaynak niteliği taşıyan endekse 4. kez giren Ülker böylece, küresel arenada sürdürülebilirlikteki başarısını sağlamlaştırmış oldu.
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Kerevitaş ve Şok Marketler BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde
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