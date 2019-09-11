Kestiği kavak ağacının dallarına başı sıkışan kişi öldü
AKSARAY (AA) – Aksaray'da kestiği kavak ağacının gövdesi ile dalları arasında başı sıkışan kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Laleli Mahallesi 4417. Sokak'taki komşusunun kavak ağacını kesmek isteyen Yusuf Ülger (47), motorlu testere ile ağaca çıktı.
Dalları kesmeye başlayan Ülger, dengesini kaybederek düştü. Ülgerin başı, ağacın gövdesi ile dalları arasına sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Ülger, sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Ülger, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ülger'in olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.
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