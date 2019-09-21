Kibar Holding'in K-Team Genç Yetenek programına Stevie Awards'tan ödül
İSTANBUL (AA) – Kibar Holding, üniversite öğrencilerine holding bünyesindeki şirketlerde staj yapma imkanı sağlayan K-Team Genç Yetenek Programı’yla dünyanın en saygın iş ödüllerinden olan Stevie Awards’ta “En İyi Gençlik İstihdam Stratejisi” kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.
Holdingden yapılan açıklamaya göre, Kibar Holding tarafından 2014 yılında “Gerçek Kariyer Gerçek Stajla Başlar” mottosuyla tanıtımı yapılan K-Team Genç Yetenek Programı, dünyanın en saygın iş ödüllerinden olan Stevie Awards’ta “En İyi Gençlik İstihdam Stratejisi” kategorisinde gümüş ödülü kazandı.
Bu sene 24 ülkeden 600 projenin yarıştığı Stevie Awards’ta kazananlar, New York’ta düzenlenen törende ödüllerine kavuştu. Projeler, konusunda uzman 12 jüri üyesi tarafından değerlendirilirken yarışmada bu yıl ilk defa “En İyi Gençlik İstihdam Stratejisi” kategorisine yer verildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kibar Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Şennur Kuru, "Bu kategoride Türkiye’den ödül kazanan ilk firma olmanın gururunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.
5 sene önce başlattıkları K-Team Genç Yetenek Programı ile pek çok üniversiteli gence Kibar Holding bünyesinde kariyer yapma imkanı sağladıklarını ifade eden Kuru, şunları kaydetti:
“Programı her yıl geliştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl giriş seviye pozisyonları işe alım oranımız yüzde 37 olarak gerçekleşti. Her yıl daha büyük kitlelere ulaşmamız sayesinde seçim kriterlerimizi ve kontenjanlarımızı, işe alım oranlarımıza göre tekrar ele alıyoruz. Özellikle iletişim kanallarının çeşitliliği ve programın bilinirliği başvuru sayısını arttıran başlıca etmenlerdir.”
Kuru, K-Team Genç Yetenek Programı’nın diğer genç yetenek programlarına göre daha farklı olduğunu aktararak, üniversite öğrencilerine mezuniyet sonrası değil okul döneminde gerçek bir kariyer imkanı sunduklarını ve sektör deneyimi sağladıklarını aktardı.
Şennur Kuru, “Programı grubumuz bünyesinde farklı kılan faydalardan biri de farklı sektörlerde deneyim imkanı. Programa kabul edilen adaylarımız, staj süresinde rotasyon imkanına sahipler. Bu da onlar için profesyonel hayata başlamadan önce farklı sektörlerde deneyim kazanmalarına olanak tanıyor. Bu sayede hem yeteneklerin erken keşfedilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz, hem de sektöre vakit kaybetmeden kalifiye iş gücü sağlıyoruz.”
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