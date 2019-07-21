Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü
ANKARA (AA) – Erciyes Mavi Kartallar Dayanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği üyesi eski askerler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünde bir araya geldi.
Erciyes Mavi Kartalları Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği Genel Başkan Yardımcısı Erhan Turaneli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin iki yıl önce kurulduğunu söyledi.
Dernek üyesi yaklaşık 150 kişinin Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünde bir araya geldiğini belirten Turaneli, "Dernek olarak kurulduğumuz günden itibaren çeşitli faaliyetler sürdürüyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 150 eski mavi bereli komando arkadaşlarımızla Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'nda toplandık." diye konuştu.
Kızılcahamam Şehitler Ağacını da ziyaret eden dernek üyeleri, daha sonra komando marşını söyledi.
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