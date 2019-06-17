Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

SİVAS (AA) – Sivas'ta, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 121 gaziye madalya ve beratları verildi.



Sivas Valiliği koordinesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni", müdürlüğün konferans salonunda gerçekleştirildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 121 gaziye madalya ve beratlarını vermek için bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda 36 bin askerin yer aldığını anımsatan Ayhan, "Bu tören çok anlamlı ve çok önemli. Bugün bu bayrak dalgalanıyorsa ezan dinmiyorsa aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin katkısı var." dedi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise sağlık ve sıhhat dileyen Ayhan, şunları kaydetti:

"45 yıl sonra Kıbrıs Türk Devleti tarafından şehit ve gazi statüsünün kazandırılması ve bu beratların verilmesi çok anlamlı. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin bu manada bir hassasiyeti var, özellikle gazilerimize, şehitlerimize ve ailelerine karşı devletin yapması gereken ve daha fazlasını da yapan bir devletiz. Eğer büyük devletsek, geçmişimizle bağımız güçlüyse, geleceğe de büyük bir özveriyle, güvenle bakabilmemiz için öncelikle bu tür fedakarlık yapanların hem kendilerini hem de ailelerini asla unutmamız lazım. Tüm kurumlarımızla beraber milletimizin bize emaneti olan şehit ailelerimize sahip çıkacağız. Gazilerimiz ve ailelerine de aynı anlayışla sahip çıkacağız. Devletler semboller üzerine kurulur, hizmet etmiş, fedakarlık yapmış, gözünü kırpmamış sadece Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sınırlarını değil, başka coğrafyalarımızda da hizmet etmiş insanları da unutmamız gerekiyor. O manada bu törenleri çok anlamlı görüyorum."

Konuşmaların ardından Vali Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Albay İlhan Erdoğan, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdür Vekili Aykut Turan, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Yırtar ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan tarafından gazilere madalya ve beratları verildi.

Törene gaziler ve aileleri katıldı.