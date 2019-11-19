“Kıbrıs Kanyonu” turizme kazandırılıyor
ANKARA (AA) – Ankara'nın Mamak ilçesindeki Kıbrıs Kanyonu hazırlanan projeyle turizme kazandırılacak.
Mamak Belediyesi hizmet binasında kanyonla ilgili gerçekleştiren çalıştayda konuşan Belediye Başkanı Murat Köse, Kıbrıs Kanyonu'nun üçüncü derece doğal sit alanı ve birinci derece arkeolojik sit alanı olduğu için ilçe adına önemli bir kazanım olacağını söyledi.
Bu kazanımın kalitesini artırmak için çalıştayları düzenli olarak yapmaya devam edeceklerini anlatan Köse, "Sadece Mamak’a değil Ankara'ya hitap edecek ve uzunluğu 5,5 kilometre olan Kıbrıs Kanyonu projemizle vatandaşlarımız toprakla baş başa vakit geçirebilecek." dedi.
Mamak için hayalleri gerçekleştirmek adına kolları sıvadıklarını ifade eden Köse, "Kıbrıs Kanyonu projesi tamamlandığında bünyesinde gençlik kampları, doğal yürüyüş alanları, seyir terasları, köprüler, hayvan besleme ve yaşam alanları, yeme içme mekanları olacak. Doğa sporlarına da olanak sunacak projemizde adrenalin tutkunları kaya tırmanışı, zipline gibi çeşitli sportif aktiviteler gerçekleştirebilecek. Bununla birlikte ziyaretçiler hobbit ve kaya evlerinde keyifli vakit geçirebilecek. Birinci derece arkeolojik sit alanı olan Kıbrıs Kanyonu'nda eğitim amaçlı araştırma gezileri de olacak. Bununla birlikte ziyaretçiler birçok endemik bitki ve hayvan türünü doğal ortamında görme şansı da yakalayacak." ifadelerini kullandı.
Toplantıda akademisyenler, mühendisler, mimarlar ve bölge sakinleri de yer aldı.
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“Kıbrıs Kanyonu” turizme kazandırılıyor
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