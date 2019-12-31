Kiğılı, İstanbul Havalimanı dış hatlarda mağaza açtı
İSTANBUL (AA) – Yurt içindeki mağazalar zincirine bir yenisini daha ekleyen Kiğılı, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde mağaza açtı.
Kiğılı açıklamasına göre, yurt içi ve yurt dışı mağaza yatırımlarını sürdüren şirket, Türkiye'nin dünya ülkeleri ile buluştuğu nokta olan İstanbul Havalimanı'nda açtığı yeni mağaza ile 7/24 kesintisiz hizmet deneyimi yaşatıyor.
Takım elbiseden smokine, pantolondan ayakkabıya, yeni sezon koleksiyonlarından her tarza uygun aksesuarlara kadar tüm ürünler, yüksek kalite ile tüketicilerin beğenisine sunuluyor.
2019 yılında yurt dışında 22 ülkede 100 satış noktasına ulaşarak hızla büyüyen Kiğılı, 2020 yılındaki yatırımlarını, Fas, Filistin, Romanya, Irak, Ürdün, Afganistan, Rusya, Almanya gibi ülkelerle sürdürmeyi hedefliyor.
– "Dünya pazarında lider olmak istiyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem, şunları kaydetti:
"Türkiye ile dünyanın buluşma noktası olan İstanbul Havalimanı'nda açtığımız yeni mağazamız sayesinde ihtiyaçları karşılarken, markamızı yurt dışında daha fazla bilinir hale getireceğimize inanıyorum. Hedefimiz hem yeni pazarlara açılmak hem hizmet verdiğimiz mevcut pazarlarda varlığımızı genişletmek. İstanbul'u merkez aldığımızda, uçak ile 2 buçuk saatte ulaşılabilecek tüm ülkelerde, pazar lideri veya ilk 3'te olmak istiyoruz."
-
Başkan Hilmi Bilgin'e teşekkür plaketi
-
Nevşehir sokaklarında en çok izmarit toplayanlar ödüllendirildi
-
Kiğılı, İstanbul Havalimanı dış hatlarda mağaza açtı
-
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde “Türkiye ve Göç Konferansı”
-
Başkentte seyir halindeki otomobil alev aldı
-
Başkentte etil alkol operasyonu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.