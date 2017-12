Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundular, Bakan Soylu’ya destek için yürüdüler

Trabzon’da eski Demokrat Partili, AK Parti Trabzon İl Başkan Yardımcısı Ahmet Uğur Zihni, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da destek verdiği 2010 Referandumunda yaptıkları ‘evet’ çalışmalarında FETÖ’nün finansman sağladığını iddia eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Trabzon Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunarak, basın açıklaması yapan Zihni, iftiralara dayalı bir FETÖ kampanyası ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. AK Partili bazı yöneticilerinin destek verdiği basın toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun destek verdiklerini dile getiren Zihni, “Bir süredir İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile 12 Eylül 2010 referandumunda ülkemiz demokrasisinin yükselmesi amacıyla yapmış olduğumuz sivil inisiyatif çalışması üzerinden bizler hakkında CHP Genel Başkanı ve Grup Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla yapılmakta olduğu anlaşılan ve tüm Grup Başkan vekilleri tarafından ortaya atılan FETÖ kaynaklı olduğu çok açık olan hayadan uzak, iftiralara dayalı bir FETÖ kampanyası ile karşı karşıya kalmış bulunmaktayız” dedi.

Suç duyurusunda bulundular

“CHP’nin ve onun Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mevcut siyaset tarzına uygun düşse de, hem gerçeklere aykırı hem de bizim açımızdan kabul edilemez bir durumdur” diyen Zihni “Bu iftiranın bir FETÖ projesi ve saldırısı olduğu çok açıktır. Kemal Kılıçdaroğlu’nun izah etmekten kaçındığı, izah edemediği, Fetullahçı Terör Örgütü ile ilişkilerini ortaya koyan birtakım başlıklar, artık sıklıkla gündeme gelmektedir. Kumpas sonrası genel başkan olan Kılıçdaroğlu artık köşeye sıkışmaya başlamıştır” şeklinde konuştu.

Klıçdaroğlu’nun yanı sıra Bülent Tezcan, Özgür Özel, Engin Altay, Engin Özkoç hakkında iftira ve FETÖ terör örgütüne iltisakı nedeniyle suç duyurusunda bulunduklarını vurgulayan Zihni, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun son olarak bizlere ve Süleyman Soylu’ya yönelik iftiralarda bulunmasının nedeni bu terör örgütü ile iltisaklı olduğunun ortaya çıkmasını önlemeye yönelik bir hedef saptırmadır. Gelinen aşamada bu durumun adli makamlarca soruşturulmasını ve kamu davası açılmasını arz ve talep etme zorunluluğu hâsıl olmuştur. Bu itibarla, ismi bulunanlar ve Anadolu’nun her köşesinde ismini sayamadığımız birçok arkadaşımız; 2010 Referandumu çalışmalarımızı itibarsızlaştırmak ve bizi bir terör örgütü ile ilintili göstermek maksatlı olarak ortaya konulmuş iftira neticesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bu tezgâhın sözcüleri; Bülent Tezcan, Özgür Özel, Engin Altay, Engin Özkoç hakkında iftira ve FETÖ terör örgütüne iltisakı nedeniyle suç duyurusunda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Of’ta destek yürüyüşü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun memleketi Trabzon’un Of ilçesinde destek yürüyüşü düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve AK Parti Of İlçe Başkanı Hakan Terzi hazır bulundu. Ellerindeki döviz ve Türk bayraklarıyla Bakan Soylu’ya destek veren sivil toplum kuruluşları ve hemşerileri adına bir konuşma yapan Yüksel Yaşar, “Ülke olarak milli güvenlik açısından çok sıkıntılı süreçlerden geçtiğimiz bu dönemde İçişleri Bakanımız, Trabzon Milletvekilimiz Oflu hemşerimiz Sayın Süleyman Soylu’nun yanında olduğumuzu beyan ederek terörle mücadelenin kesintiye uğramadan devam etmesi adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik her türlü saldırı ve iftiraların terör örgütlerinin işine geldiğini vurgulayan Yaşar, “Bizler Sivil Toplum Kuruluşları olarak Trabzonlular adına İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya yönelik her türlü iftira ve saldırıyı kınıyoruz. Sırf siyaset yapayım derken terörle mücadele sürecine zarar verecek şekilde siyaseten etik olmayan açıklamalar yapılarak aslında güvenlik güçlerimiz yıpratılmaktadır. Bizler Trabzon’da bulunan sivil toplum kuruluşları olarak İçişleri Bakanımıza sahip çıkmayı milli bir vazife olarak görüyoruz. Hep birlikte teröre karşı büyük bir mücadele veren Bakanımızın yanında olmalıyız. Özellikle bizler Trabzon olarak bakanımızı asla yalnız bırakmayacağız. Bu Milli bir duruştur. Her konuşmasında Trabzon Milletvekili olmasından onur ve gurur duyduğunu ifade eden bakanımıza şunu söylemek istiyoruz. Sayın Bakanım bizler seninle gurur duruyoruz. Teröre karşı verdiğin mücadelenle gurur duyuyoruz. Trabzon seninle gurur duyuyor. Trabzon’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları olarak İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun yanında olduğumuzu belirtiyor, herkesi terörle mücadele veren içişleri bakanımıza destek olmaya davet ediyoruz. Şehir olarak tüm Trabzonlular, Süleyman Soylu’nun yanındadır” diye konuştu.

Ozan Köse