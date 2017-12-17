Kilis’te Off-Road yarışları nefes kesti
Kilis Belediyesi ve Hür-Off Spor Kulübü iş birliğiyle “2. Off-Road Yarışları” Mehmet Sanlı Mahallesi, TOKİ Konutları ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi arasındaki oluşturulan parkurda düzenlendi. Yarışlara Ankara, Sakarya, Niğde, Kayseri, Konya, Mersin, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adana’dan gelen 27 spor kulübünden 70 sporcu katıldı. Yarışçıların çamur, rampa ve İtalyan çukurlarıyla zorlaştırılan parkurda ortaya koyduğu mücadele heyecanla izlendi. Bazı araçların yarış esnasında kaza yapması, bazılarının takla atması ve bazı araçların devrilmesi nedeniyle vatandaşlar heyecandan yerlerinde duramadı.
Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, çamura saplanan ve rampadan çıkamayan birçok araç, iş makineleriyle çekildi. Dört kategorideki müsabakaların sonunda Murat Sever, Yakup Ilgın, Enes Yahya Kaya, Metin Atalar, Fatih Ocak, Ali Karabaş, Hasan Yatalakoğlu, Ümit Kaya, Bülent Özer, Abdullah Şam, Haceli Şam, Oktay Karabıyık, Kaplan Akkaya, Ömer Kondu, Kurtuluş Köroğlu, Yaşar Yatalakoğlu, Mehmet Demirel, Ömer Kondu ve Ali Karabaş dereceye girdi.
Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, Off-Road yarışlarının ikincisini Kilis’te düzenlediklerini ifade ederek, “Kilis’in kültürel, sosyal yaşamına katkıda bulunmak için bu yarışı düzenledik. Off-Road’da görev yapan arkadaşlardan gelen talebi yerin getirdik. Kilis bilindiği üzere zor günler geçirdi. Vatandaşlarımızı bir nebze olsun o günleri unutturmak, sosyal ve kültürel yaşamda yaşanabilir bir Kilis olduğunu göstermek adına bu etkinliği düzenledik” dedi.
Aracı ile takla atarak ölümden dönen Can Tuna Açıkgöz ise “Mersin’den yarışmaya katıldık, çok güzel başladık. Son virajda talihsizlik yaşadık. Takla attık, çok şükür kendimizde bir şey yok. Bu bizim için alışılmış bir şey, takla atarken o dönme anı devrilme anı çok güzeldi. Çok muhteşemdi” dedi.
Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir ile Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı’da özel dizayn edilmiş araca binerek parkuru başarı ile tamamladı.
Dereceye girenlere ödüllerin verilmesi ile yarışma sona erdi.
Mehmet Ali Dağ
-
İçişleri Bakanlığı’ndan İlgezdi açıklaması!
-
Dursun Özbeke Fatih Terim soruldu
-
Yakıt tankerinden çıktı: 22 bin 500 paket
-
Otomobillerin üzerine çıktı
-
Bingölde 6 terörist etkisiz hale getirildi
-
Van Damme Türkiyede
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
02
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
03
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.