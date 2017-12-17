Kilis’te Off-Road yarışları nefes kesti

Kilis Belediyesi ve Hür-Off Spor Kulübü iş birliğiyle “2. Off-Road Yarışları” Mehmet Sanlı Mahallesi, TOKİ Konutları ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi arasındaki oluşturulan parkurda düzenlendi. Yarışlara Ankara, Sakarya, Niğde, Kayseri, Konya, Mersin, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adana’dan gelen 27 spor kulübünden 70 sporcu katıldı. Yarışçıların çamur, rampa ve İtalyan çukurlarıyla zorlaştırılan parkurda ortaya koyduğu mücadele heyecanla izlendi. Bazı araçların yarış esnasında kaza yapması, bazılarının takla atması ve bazı araçların devrilmesi nedeniyle vatandaşlar heyecandan yerlerinde duramadı.

Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, çamura saplanan ve rampadan çıkamayan birçok araç, iş makineleriyle çekildi. Dört kategorideki müsabakaların sonunda Murat Sever, Yakup Ilgın, Enes Yahya Kaya, Metin Atalar, Fatih Ocak, Ali Karabaş, Hasan Yatalakoğlu, Ümit Kaya, Bülent Özer, Abdullah Şam, Haceli Şam, Oktay Karabıyık, Kaplan Akkaya, Ömer Kondu, Kurtuluş Köroğlu, Yaşar Yatalakoğlu, Mehmet Demirel, Ömer Kondu ve Ali Karabaş dereceye girdi.

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, Off-Road yarışlarının ikincisini Kilis’te düzenlediklerini ifade ederek, “Kilis’in kültürel, sosyal yaşamına katkıda bulunmak için bu yarışı düzenledik. Off-Road’da görev yapan arkadaşlardan gelen talebi yerin getirdik. Kilis bilindiği üzere zor günler geçirdi. Vatandaşlarımızı bir nebze olsun o günleri unutturmak, sosyal ve kültürel yaşamda yaşanabilir bir Kilis olduğunu göstermek adına bu etkinliği düzenledik” dedi.

Aracı ile takla atarak ölümden dönen Can Tuna Açıkgöz ise “Mersin’den yarışmaya katıldık, çok güzel başladık. Son virajda talihsizlik yaşadık. Takla attık, çok şükür kendimizde bir şey yok. Bu bizim için alışılmış bir şey, takla atarken o dönme anı devrilme anı çok güzeldi. Çok muhteşemdi” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir ile Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı’da özel dizayn edilmiş araca binerek parkuru başarı ile tamamladı.

Dereceye girenlere ödüllerin verilmesi ile yarışma sona erdi.

Mehmet Ali Dağ