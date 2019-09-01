Kilolarından kurtulup “asker” olmayı hayal ediyor
ANKARA (AA) – ERTUĞRUL SUBAŞI – Ankara'nın Bala ilçesinde yaşayan 154 kilo ağırlığındaki Fatih Akkoyun, fazla kilolarından kurtulup vatani görevini yerine getirmeyi ve ardından takım elbise giyebilmeyi hayal ediyor.
Henüz 22 yaşında olmasına rağmen fazla kiloları nedeniyle hareket zorluğu yaşayan Akkoyun, günün büyük bölümünü anne ve babasının yanı sıra iki kız kardeşiyle geçiriyor.
Bahçedeki tavuk ve ineklerle ilgilenen Akkoyun, kısa süreli yürüyüşlerde bile zorlandığı için dışarı çıkamıyor.
Hormon bozukluğu nedeniyle 3 yaşından bu yana kilo alan Akkoyun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığı yüzünden ilk ve ortaokul dönemlerinde kendisiyle dalga geçildiğini, lisede öğrenimine ara vermek zorunda kaldığını söyledi.
Tedavi için toplu taşıma araçlarıyla Ankara'ya gidip gelmek zorunda olduğunu ancak aşırı kilolu olduğu için bazen minibüse alınmadığını anlatan Akkoyun, hayırseverlerin ve yetkililerin desteğiyle obezite tedavisinin ardından mide küçültme ameliyatı olmayı istediğini dile getirdi.
– Hayırseverlerden destek bekliyor
Fatih Akkoyun, Ankara'daki bazı hastanelerde yatarak tedavi gördüğünü ancak bir türlü zayıflayamadığını dile getirdi.
Bu süreçte özel bir kliniğe de müracaat ettiğini ve mide küçültme ameliyatı için kendisinden 16 bin lira istendiğini ifade eden Akkoyun, "Rahatsızlığım nedeniyle çalışabilecek durumda değilim. Ne ben ne de ailem ameliyat için istenen parayı karşılayabilecek durumdayız. Hayırseverlerden yardım bekliyorum. Hayalim kilo vermek, askere gidebilmek ve takım elbise giyebilmek." diye konuştu.
Anne Fatma Akkoyun da oğlunun tedavisi için uzun zamandır uğraştıklarını, hastanede tedavi gördüğü dönemlerde birkaç kilo veren evladının eve döndükten sonra hızla kilo almaya başladığını aktardı.
Oğlunun da yaşıtları gibi herhangi bir sağlık sorunu olmadan hayatını sürdürmesini istediğini vurgulayan Akkoyun, maddi durumlarının ameliyatı gerçekleştirmeye yetmediğine işaret etti.
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Kilolarından kurtulup “asker” olmayı hayal ediyor
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