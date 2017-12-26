Kim Jong Un’un büyükannesi 100. doğum gününde anılıyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un büyükannesi Kim Jong Suk, 100. doğum gününde halk tarafından anılıyor. Kore medyasında çıkan haberlerde Kim Jong Suk için “savaş kahramanı” denildi. Jong Suk’un doğum günü anısına ülkede kültürel etkinlikler düzenlendi, yeni paralar ve pullar basıldı. Bu yıl 300 binden fazla Kuzey Korelinin Jong Suk’un doğum yerini ziyaret ettiği belirtildi.

Kim Jong Suk, Kuzey Kore 1948’de kurulduğunda Kuzey Kore’nin lideri 2. Kim Sung’un ilk karısıydı. Jong Suk, 1917’de doğdu ve 1949’da öldü. Kuzey Kore’nin Hoeryong bölgesinde yoksul bir çiftçinin kızı olarak doğduğuna inanılır. Jong Suk 5 yaşındayken ailesinin Çin’e taşındığı, 10 yıl sonra, 1932’de Kore Genç Komünist Ligi’ne katılıp lider 2. Kim Sung’la tanışıp evlendiği ve Kuzey Kore Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasından 1 yıl sonra doğum sırasında 31 yaşında öldüğü söyleniyor.