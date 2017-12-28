Kimseye aldırmadan soydular
İstanbul Üsküdar’da bir minibüsten binlerce liralık elektronik eşya çalan hırsızların rahatlığı pes dedirtti. Üsküdar Ferah Mahallesi’nde vatandaşların gözünün önünde dün sabah saatlerinde inanılmaz bir hırsızlık olayı yaşandı. Otomobille sokağa gelen hırsızlar içerisi elektronik eşya dolu bir minibüsü kontrol ettikten sonra soymak için harekete geçti.
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