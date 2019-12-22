Kiraladıkları villada kaçak sigara imal ettikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir'de kiraladıkları villayı kaçak sigara imalathanesi olarak kullandıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir villaya operasyon düzenledi.

Kaçak sigara imal ettiği öne sürülen 2 zanlıyı yakalayan ekipler, binada yaptıkları aramalarda kompresörlü sigara sarma makineleri, tekrar kullanılmak üzere sökülmüş tütün bandrolleri, bandrollü ve bandrolsüz 882 kilogram tütün ile sarılmış sigaralar ele geçirdi.

Ekipler, menşei ve içeriği belli olmayan, kalitesiz, çürümüş, küflenmiş tütünlerin bir bölümünün sahte üretilmiş markalı ambalajlara doldurularak, kalanının ise sarılmış sigara haline getirilerek iş yerlerinde satıldığını, böylelikle hem haksız kazanç elde edilerek devletin vergi kaybına uğratıldığı hem de halk sağlığının tehlikeye atıldığını belirledi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.