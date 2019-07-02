Kırıkkale Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Belediyesi'nin temmuz ayı meclis toplantısı, Belediye Başkan Vekili Çakır Yıldırım başkanlığında yapıldı.
Kırıkkale Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, bir önceki aya ait karar özetinin okunup oylanması ve komisyon raporlarının okunmasıyla başladı.
Komisyon raporlarının ardından gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda konuşan Yıldırım, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.
Yıldırım, "Şehitlerimizin isimlerini cadde ve sokaklara verdik. Sanayi Mahallesi 1513. Sokağa Şehit Zafer Yeşilyurt, Kalatepe Mahallesi 1078. Sokağa Şehit Ahmet Duman, Çalılıöz Mahallesi 523. Sokağa Şehit Ramazan Akdağ ismi verildi. Alınan kararlar ilimize hayırlı olsun." dedi.
BENZER HABERLER
-
Ankara'dan kısa kısa
-
Demir Grup Sivasspor'da transfer
-
Kırıkkale Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı
-
Suşehri'nde tercih danışmanlığı merkezi
-
Konyaspor'da yeni sezon formaları tanıtıldı
-
Ankara'dan kısa kısa
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]