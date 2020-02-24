Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda inceleme

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonunca inceleme yapıldı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı ve üyeleri, Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna geldi.

Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman ve üye milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi, Ebru Günay, Erol Kavuncu, İbrahim Yurdunuseven, İrfan Kaplan, Mehmet Bülent Karataş, Osman Nuri Gülaçar, Oya Eronat ve Ümit Beyaz cezaevinde incelemelerde bulundu.

Yayman, yaptıkları incelemeler sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, farklı partilere mensup insanlar olarak Türkiye'deki cezaevlerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Silivri Cezaevi'nden Sincan Cezaevi'ne, Diyarbakır Cezaevi'nden Düzce Cezaevi'ne bir dizi ziyaretlerde bulunduklarını dile getiren Yayman, şöyle konuştu:

"Bugün de Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundayız. Burada hiçbir suç türü gözetmeksizin cezaevindeki mahkum arkadaşları örnekleme yöntemiyle ziyaret etmeye çalıştık. Buradaki sorunları not ettik ve bu sorunları giderme yolunda hem Adalet Bakanımızla hem Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzle ortak bir çalışma içerisindeyiz. Bizim insan haklarına bakışımızın ana fikri, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın'dır. 'Eğer Fırat'ın kenarında bir kurt kuzuyu kapsa bunun sorumluluğu bizdedir' anlayışı içerisinde TBMM'den milletvekilleri olarak parti rozetlerini bir kenara bırakıp bugün buraya geldik. Buradan da Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gideceğiz."

– "Türkiye'de taammüden, organize bir biçimde insan hakkı ihlali bulunmamaktadır"

Yayman, mahkumların ve tutukluların sorunlarının yanı sıra cezaevi personelinin de sorunlarını incelediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Allah'a çok şükür ki bizim bir buçuk yıllık çalışmamızın sonucunda Türkiye'de taammüden, organize bir biçimde insan hakkı ihlali bulunmamaktadır. Bizim raporlarımızda 'işkence' diye tabir edeceğimiz herhangi bir ifade yer almamıştır. Münferit bir takım olaylar vardır. Bunların çözümü noktasında da elimizden geldiği kadar inisiyatif alıp hastaların nakilleri, sıcak su, yemek, görüş saatleri ve diğer sorunlar konusunu da inceliyoruz. Gerçekten Türkiye insan hakları meselesinde süper ligde olan bir ülkedir. Geçmişe nazaran çok büyük mesafeler alınmıştır. Geçmişte Filistin askılarının olduğu, işkencelerin yapıldığı cezaevlerinden bugün, çat kapı ziyaret ettiğimizde buradaki sorunları inceliyoruz ve görüyoruz. Bunların olmaması hangi partiden olursak olalım, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir kazanımıdır."

Yayman ve üyeler, incelemelerde bulunmak üzere daha sonra Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gitti.

Komisyona, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Yılmaz ve Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin de eşlik etti.