Kırıkkale'de baraj gölünde 1600 metre ağ bulundu

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Kapulukaya Barajı'nda kaçak balık avlayanların yerleştirdiği 1600 metre ağ gölden çıkarılarak imha edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimde, baraj gölüne serilmiş 1600 metre balıkçı ağı buldu.

Ekipler, topladıkları ağı imha etti.

İl Müdürü Sırrı Yılmaz, yaptığı açıklamada, ekiplerin denetim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, kaynakların yok edilmesine engel olmak için çalıştıklarını aktardı.

Yılmaz, "Bugün kaçak avcılık yapanlar aslında yarınlarımızı çalmaktadır. Bu anlayış ile ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu konuda halkımızı duyarlı olmaya, kaçak avcılık faaliyetleri ile karşılaşmaları durumunda il müdürlüğümüze ihbar etmeye davet ediyorum. Bu kaynaklar hepimize ait olduğu gibi el birliği ile yarınlarımıza aktarmak da hepimizin görevidir." ifadelerini kullandı.