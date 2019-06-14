Kırıkkale’de biçerdöver denetimleri
KIRIKKALE (AA) – Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hububat hasadı yapan biçerdöverler denetleniyor.
Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, hububat alanlarında hasat çalışmalarına başlandığını söyledi.
Çiftçinin alın terinin heba olmaması için biçerdöver kontrollerine başlayarak, biçerdöver operatörlerini sıkı takibe aldıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:
"Kırıkkale'de bu yıl genel olarak verimli ve bereketli bir hasat bekliyoruz. Hasat çalışmalarının başlamasıyla birlikte, hasat sırasında ürün kayıplarının önüne geçmek için biçerdöver kontrollerini başladık. Biçerdöver kontrolünde görevli teknik personelimiz çiftçilerimizle birlikte hasadı takip ederek hasat sırasında oluşabilecek dane kayıplarını önlemeye çalışacaklar. Kontrollerin ana amacı dane kaybının yüzde 2'yi geçmesini engellemek. Toprağa dökülen her dane önce çiftçimizin sonra milli ekonomimizin kaybıdır. Dane kaybına sebep olan biçerdöver operatörlerine 5 bin 326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası uygulanacak. 2019 yılı hasat sezonunun başta ilimiz çiftçisi olmak üzere ülkemiz tarım ve hayvancılığına hayırlı, bereketli olmasını ve bol kazanç getirmesini temenni ediyorum."
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Kırıkkale’de biçerdöver denetimleri
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