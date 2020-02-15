Kırıkkale'de çay paketlerinin arasında uyuşturucu ele geçirildi
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'de bir şüphelinin çantasında çay paketlerinin içerisine gizlenmiş uyuşturucu bulundu.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.K'nin yurt dışından Kırıkkale'ye uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenlediği operasyonda şüphelinin kullandığı hafif ticari aracı Yahşihan ilçesi Yurtkur Caddesi üzerinde durdurarak, araçtaki E.K, O.K, A.K. ve E.A'yı gözaltına aldı.
Narkotik dedektör köpeği "Adam" ile araçta yapılan aramada, E.K'ye ait çantada çay paketleri içerisine gizlenmiş 392 gram plaka halinde reçine esrar, 9 gram kokain, 39 gram skunk ve 2 hassas terazi ele geçirildi. O.K'nin ikametinde yapılan aramada ise çalıntı tabanca ve tabancaya ait fişek ile hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. ve E.A. savcılıkça serbest bırakıldı.
Zanlılardan E.K, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, O.K, adli kontrol şartıyla salıverildi.
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