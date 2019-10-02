Kırıkkale'de dolmuş refüje çarptı: 3 yaralı
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'de dolmuşun refüje çarpması sonucu biri yaya, 3 kişi yaralandı.
Adem Veske idaresindeki 71 K 0053 plakalı dolmuş, Alparslan Türkeş Bulvarı Çalılıöz Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak, refüje ve yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Öztürk'e (83) çarptı.
Kazada yaya ile dolmuştaki yolculardan Çesminaz Sazak ve Mahmut Keskin yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
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