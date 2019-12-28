Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde düğün salonunda kumar oynadıkları tespit edilen 102 kişi ile işletme sahibi 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Hacıbalı köyündeki bir düğün salonunda kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Organizatörler tarafından Ankara, Çorum ve Çankırı ile bazı ilçelerden otobüslerle getirilen 102 kişi, kumar oynarken suçüstü yakalandı.
Operasyonda işletme sahipleri K.A, M.B. ve A.Ö. ile kumar oynayan 102 kişi gözaltına alındı.
İşletme sahipleri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi. İş yerinin kapatılması için de işlemlerin başladığı öğrenildi.
Kumar oynayan 102 kişi, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na göre 32 bin 640 lira para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.
Öte yandan, kumar oynamaya gelen bir kadının arandığı, yabancı uyruklu bir kişinin ise kaçak göçmen olduğu tespit edildi.
Düğün salonunda yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği ile fişek, tombala makineleri ile çok sayıda tombala malzemesi ele geçirildi.
-
ADOP'tan “Yeni Yıl Konseri”
-
Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü
-
Yön Sanat Tiyatro ekibi Kayseri'de sahne aldı
-
Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı
-
Banyoda düşüp yaralanan kadın hayatını kaybetti
-
KOM koordinasyonunda yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.