Kırıkkale'de fırıncılar arasında kavga: 1 yaralı
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'de fırıncılar arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Y.O. (34) Çalılıöz Mahallesi Nenehatun Caddesi'nde bulunan iş yerinde arkadaşları A.K. ve A.Ç. ile oturdukları sırada daha önceden husumetli olduğu başka bir fırının sahibi Y.K. geldi.
Bir süre oturduktan sonra Y.K, üzerindeki tabanca ile fırına doğru ateş etti. Y.O. ve arkadaşları da şüpheliyi darp etti.
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Y.K. aracının Y.O'nun ateş etmesi neticesinde zarar gördüğünü iddia etti.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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