Kırıkkale'de “Geçmişten Günümüze Kırıkkale Basını” fotoğraf sergisi
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'de Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Birleşik Medya Grubu tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "Geçmişten Günümüze Kırıkkale Basını" konulu fotoğraf sergisi açıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğündeki serginin açılışı, Vali Yunus Sezer, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve protokol üyeleri tarafından yapıldı.
Sezer ve beraberindekiler, sergiyi gezerek yetkililerden resimler hakkında bilgi aldı.
Vali Sezer, müdürlüğün konferans salonunda devam eden programda yaptığı konuşmada, gazeteciliğin önemli bir meslek olduğunu söyledi.
Gazeteciliğin anı ve günü yakalama meselesi olduğunu dile getiren Sezer, "Maalesef bunu yapan başka bir birim yok. Toplumun gören gözü, duyan kulağı. Güncel hayatımızda belki atladığımız konuları çekip önümüze koyuyorlar. Bugün an ve güncel olan hususlar, yarın arşiv ve tarih oluyor." diye konuştu.
Milletvekili Can da AK Parti hükümetlerinin yerel ve ulusal basına destek verdiğini ve çağa ayak uydurarak vermeye devam edeceklerini kaydetti.
Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca da programda emeği geçenlere teşekkür ederek, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
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Kırıkkale'de “Geçmişten Günümüze Kırıkkale Basını” fotoğraf sergisi
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