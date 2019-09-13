Kırıkkale'de huzur uygulaması
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'de 20.00-23.00 saatleri arasında "huzur" uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, kent merkezinde faaliyet gösteren eğlence merkezleri denetlenerek, çalışanlar ve müşterilerin GBT sorgusu yapıldı, iş yerlerinin belgeleri kontrol edildi.
Ekipler, uygulama kapsamında kafe, park ve bahçelerde de GBT sorgusu yaptı.
Trafik ekipleri de kontrol noktalarında durdukları araçların sürücülerine alkol testi uyguladı.
Uygulamada, alkollü araç kullanan ve eksik belgesi olan sürücülere toplam 8 bin 103 lira para cezası yazılırken, sigortasız işçi çalıştıran bir iş yerine de işlem yapıldı.
Emniyet yetkilileri, benzer uygulamaların belli aralıklarla devam edeceğini belirtti.
BENZER HABERLER
-
Kırıkkale'de huzur uygulaması
-
Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı
-
“Garantili kupon” operasyonu
-
Çubuk Muhtarlar Derneğinde genel kurul
-
Sivas'ta aşure etkinlikleri
-
Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.