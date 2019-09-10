Kırıkkale'de kurtlar merada otlayan sürüye saldırdı
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde merada otlayan sürüye saldıran kurtlar 15 koyunu telef etti, 10 koyunu yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kenanbeyobası köyünde Hacı Ahmet Özçam ve İbrahim Göksu'ya ait yaklaşık 250 koyun, gece Soğuk Pınarı mevkisindeki merada otladıkları sırada kurtların saldırısına uğradı.
Sürüden ayırdığı 15 koyunu telef eden kurtlar, 10 koyunu da yaraladı.
Koyunların eksik ve bir kısmının da yaralı olduğunu fark eden çobanlar, durumu yetkililere bildirdi.
Meraya gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelemelerde bulundu, yaralı koyunlara da müdahale etti.
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