Kırıkkale'de masabaşı deprem tatbikatı yapıldı
KIRIKKALE (AA) – Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Kırıkkale'deki ana çözüm ortaklarının görev ve sorumluluklarını test etmek amacıyla habersiz masabaşı deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
Tatbikat kapsamında ilk olarak merkez üssü Keskin ilçesi olan 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği öngörülerek, Vali Yunus Sezer'in talimatıyla Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi (AYDES) üzerinden AFAD koordinasyon kurulu üyelerine ve AYDES Sorumlularına AFAD Yönetim Merkezi'nde ivedi olarak toplanılması yönünde SMS gönderildi.
Gönderilen SMS sonrası AFAD koordinasyon kurulu üyeleri ve AYDES sorumluları, AFAD Yönetim Merkezi'ne intikal etti. Daha sonra AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun ile koordinasyon kurulu üyeleri sahadaki durum ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Tatbikata, Vali Sezer'in yanı sıra Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, Planlama ve Risk Azaltma Daire Başkanı Yusuf Aysu ile diğer yetkililer katıldı.
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