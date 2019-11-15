KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında, "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.

İl Müftülü Konferans Salonu'ndaki etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, yaptığı konuşmada, uyuşturucu, aile içi şiddet, cinayetler ve hırsızlık gibi sorunların dönüp dolaşıp sağlam bir aile yapısında çare bulduğunu söyledi.

Aile yapısı sağlam tutulduğu takdirde bütün bu meselelerin üstesinden gelineceğini vurgulayan Sezer, "Ama üzülerek belirteyim ki ailelerimizdeki şiddet, iletişimsizlik, boşanma oranları her geçen gün daha da artıyor. Onun için ailelerimizin güçlendirilmesi ve tahkim edilmesi adına ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Her şeyin anahtarı güçlü bir ailedir." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt ise Hazreti Peygamber'in, bütün yönleriyle inananlar için örnek olduğu gibi aile hayatı ile ailesi içerisindeki görev ve vazifelerinin de insanlar için örnek olduğuna dikkati çekti.

Peygamberin getirmiş olduğu ilkelerle anne ve babanın önemini, evlatlık sorumluluğunu hatırlattığını ifade eden Kurt, şöyle konuştu:

"Peygamberimizden bize emanet olarak kalan yüce kitabımızı elimize aldığımızda, anne ve babalarımıza 'öf' dahi demememiz gerektiğini öğreniriz. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde yüce Allah'a ibadetle emrolunduktan sonra anne ve babalarımıza iyilik yapmakla emrolunduğumuzu görürüz. Peygamberimiz büyük günahları sayıp bize bildirirken, anne ve babaya asi olmayı da sayar. Bütün bunlar neden önemli? Bugün büyüğe saygı, anne ve babaya hürmet, üzerimizde hakkı ve emeği olan insanlara yönelik vazife ve sorumlukları yerine getirmemizde ihmallerimiz, eksiklerimiz var. Mevlid-i Nebi Haftası, inşallah bu eksiklerimizi gidermeye vesile olsun."

Kurt, Hazreti Peygamber'in, sadece çekirdek ailenin önemini değil, büyük aile anlayışını öğrettiğine işaret etti.

Peygamberin akrabalarla bir olmayı beraber olmayı, kaynaşmayı ve hemhal olmayı öğrettiğini dile getiren Kurt, şöyle devam etti:

"Peygamberimiz, ilk vahye, tebliğe, el uzatmaya akrabalarından başlıyor. O, tavrıyla bize örnek oluyor. Çevremizde yanan, tutuşan, manevi yangın içerisinde olan akrabalarımız varsa adeta kendisi gibi, büründüğümüz örtüleri atarak, ayağa kalkarak akrabalarımızın elinden tutmanın gerekliliğini bize öğretiyor. Mevlid-i Nebi, unuttuğumuz, ne yaptığından haberimiz olmayan, kapısını çalmadığımız, hatırını sormadığımız, selam vermediğimiz, dünyevi meseleler ve olaylar sebebiyle belki küsüp kırıldığımız akrabalarımızla kucaklaşacağımız, onlara el uzatıp, halini ve sıkıntısını dertleneceğimiz bir zaman dilimidir. Peygamberimizin, aile anlamını ve kavramını, büyük aile olarak bize sunduğunu zihnimizden çıkartmamalıyız."

Kurt, "Peygamberimiz kadına değer ve kıymet verilmeyen, adeta adının olmadığı bir dönemde gelmiştir. Her şeyden önce kadının değerini bizlere ve insanlığa tanıtıp, öğretti. Onun getirdiği vahyin, bize ulaştırdığı kitabın içerisine baktığımızda, surelerden bir tanesinin adı 'Nisa' suresidir. Kadınlardan bahseden bir sure. Birçok ayette mümin erkeklerle birlikte mümin kadınlara hitap edildiğini, muhatap alındığını görmüş oluyoruz. Peygamberimiz, ilk defa kadınların erkekler üzerindeki hakkına vurgu yapmıştır." ifadelerini kullandı.