Kırıkkale'de trafik değerlendirme toplantısı
KIRIKKALE (AA) – İçişleri Bakanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı düzenlenen trafik değerlendirme toplantısı Kırıkkale'de Vali Yunus Sezer başkanlığında yapıldı.
Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Sezer, ülke genelinde ve Kırıkkale'de kaza oranlarındaki düşüşün memnuniyet verici olduğunu, bu çerçevedeki çalışmaların kararlılıkla ve artarak devam edeceğini söyledi.
Kırıkkale'de bir önceki yılın ilk 6 ayına oranla 2019 yılının ilk 6 ayında yüzde 54,58'lik bir artışla 125 bin 229 araç ve sürücüsünün denetime tabi tutulduğunu anlatan Sezer, şöyle konuştu:
"24 bin 106 sürücüye cezai işlem uygulandı, 2 bin 304 araç ise trafikten men edilerek 272 sürücünün sürücü belgesine el konuldu. Türkiye'de ve bölgede ilk olan Çocuk Trafik Eğitim Parkı 8 Mayıs'ta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun teşrifleriyle hizmete açıldı. Çocuklarımız burada trafik kurallarını eğlenerek öğreniyorlar. Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda bugüne kadar bin 200 öğrencimize eğitim verildi. Okulların tatil olmasıyla birlikte şimdi de Kur'an kurslarına devam eden öğrencilerimiz bu eğitimi alıyorlar. Komşu illerden ilköğretim çağındaki öğrencilerinde mini çocuk şehrindeki eğitim imkanlarından faydalanabilmelerini sağlayacak bir çalışma başlatacağız."
Kentte trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik trafik eylem planları, kampanyaları, bilgilendirme ve yapılan denetim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve takip edilmesi ile alınması gereken ilave tedbirlerin gözden geçirildiği toplantıda, yaya öncelikli trafik uygulaması, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı, makas, drift, motosiklet sürücülerinde kask kullanımı gibi konuları da ele alındı.
Toplantıya, Vali Yardımcısı Emin Alıcı, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve ilgili kurum müdürleri katıldı.
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