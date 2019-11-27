Kırıkkale'de unlu mamul işletmeleri denetlendi
KIRIKKALE (AA) – Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanan "ürün bazlı gıda kontrolleri" kapsamında Kırıkkale'de unlu mamul satan işletmeler denetlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte faaliyet gösteren işletmelerde hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafeti, temizliği ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğunu inceledi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığın 81 ilde eş zamanlı gıda denetim seferberliği başlattığını söyledi.
Ürün bazlı gıda denetimlerinin 25-30 Kasım tarihleri arasında yapılacağını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:
"Bu Türkiye'de ilk defa yapılan bir denetim sistemi. Her gün bir ürün çeşidi ya da sektör denetlenmek suretiyle ülke genelindeki bütün gıda işletmelerinin denetlenip, görülen aksaklıklar veya mevzuata aykırı durum tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlem yapılacak. Yapılan denetimler sonucunda 2020 yılının gıda denetim planının oluşturulması ve alınacak numune sayısı belirlenecek. Bu amaçla ürün bazlı gıda denetimi önemli. Biz de ilimizde bulunan 2 bin 178 gıda işletmesini denetlemeye başladık. İlk gün et ve et ürünleri işletmelerini, ikinci gün süt ve süt ürünleri işletmeleri denetledik. Bugün de unlu mamuller işletmelerini denetlemeye başladık."
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