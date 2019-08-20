Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonları
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen E.P'yi takibe alan ekipler, şüphelinin M.B'ye ait evde olduğunu belirledi.
Eve düzenlenen operasyonda zanlılar gözaltına alındı. Burada yapılan aramada, 12 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan kova ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.P. "uyuşturucu madde ticareti yapmak", M.B. ise "uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak ve yer temin etmek" suçlarından tutuklandı.
– Kaza yapınca yakalandılar
Öte yandan, ekipler Yahşihan ilçesi Yenişehir Kavşağı'nda ihbar üzerine bir aracı takibe aldı.
"Dur" ikazına uymayarak kaçmaya başlayan otomobil, park halindeki iki araca çarpması sonucu durduruldu. Araçta bulunan M.C, E.Y ve D.O gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 255 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, nöbetçi mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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