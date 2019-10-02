Kırıkkale'de “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” kampanyası
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte, Kaymakam Fatih Yılmaz, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Akkuş ve öğrenciler, Şehit Osman Yıldırım İlkokulu önünde bulunan yaya geçidinde sürücülere broşür dağıtarak, onları bilgilendirdi.
Öğrencilerle sürücülere broşür dağıtan Kaymakam Yılmaz, "Bu broşürleri öğrencilerimiz okuyarak, ailelerinin de okumalarını sağlayacak. Trafik kurallarına uymayanları uyarmak bizim vatandaşlık görevimizdir." diye konuştu.
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