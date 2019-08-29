Kırıkkale'de yaz şenliği düzenlendi
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yaz şenliği etkinliği gerçekleştirildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Okul Destek Projesi ve Sosyal Uyum Projesi kapsamında, ailelere ve çocuklara yönelik birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi amacıyla Yahşihan ilçesinde parkta program düzenlendi.
Çeşitli yarışmaların yapıldığı şenlikte dereceye giren çocuklara hediye verildi. Küçük yaş grubu çocuklar da boyama etkinliğine katıldı.
Okul Destek Projesi'ne üye çocuklar, etkinlikte yıl boyu katıldıkları ebru sanatı kursundan aldıkları eğitimin ardından kendi el emeği ile yaptıkları tabloları sergiledi.
Çocukların doyasıya eğlendiği şenlikte, ailelere ve çocuklara ikramda bulunuldu.
Etkinliğe, İl Müdürü Hatice Uğurlu, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, aileler ve çocukları katıldı.
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