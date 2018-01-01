Kırmızı Solucan Gübresi Çalıştayı Kartal’da Gerçekleştirildi
Son yıllarda üretiminin giderek yaygınlaştığı kırmızı solucan gübresi için Kartal’da çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştayda gübrenin özellikleri, tarımdaki kullanımı anlatılırken ev veya iş yeri ortamında da rahatlıkla üretilebileceği ifade edildi.
“Kırmızı California Solucanından Gübre Üretimi” konusunun ekoloji, ekonomi gibi birçok açıdan ele alındığı Kırmızı Solucan Gübresi Çalıştayı İstanbul Kartal’da gerçekleştirildi. Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlediği çalıştaya Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, akademisyenler, sektör temsilcileri, biyologlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çalıştayda kırmızı solucan gübresinin özellikleri, tarımdaki kullanımı ve çevresel faydaları ele alınırken ev veya iş yeri ortamında solucan gübresi üretimi anlatıldı. Dünyada solucan gübresi sektörü ve Türkiye’nin yerinin konuşulduğu çalıştayda katılımcıların merak ettiği sorular da yanıtlandı. Çalıştay da son yıllarda giderek daha fazla rağbet görmeye başlayan kırmızı solucan gübresinin ev veya iş yeri ortamında da rahatlıkla üretilebileceği ifade edildi. Ayrıca katılımcılara bitkilerin sağlıklı yetişmesini destekleyen besleyici ürünler dağıtıldı.
“Kentleşen topluluklarda organik atıklar çok fazla”
Türkiye’deki toprakların daha verimli hale getirilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında çalıştayın önemli olduğuna dikkat çeken Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, “Konuşmalarda temel nokta şu; Türkiye’deki toprağın organik maddeden yetersiz olduğu peki ne ile yükseltilebilir? Yükseltilebilecek kaynaklar belli, kentleşen topluluklarda organik atıklar çok fazla bunları kırmızı gübre denen bir solucanla organik maddeye dönüşmesi bunun toprakta kullanılması. Güvenilir gıda nedir ve nasıl elde edilir, bir balkonda saksıda güvenilir gıdayı maydanoz veya bir kasada domates, biber üretmenin nasıl olabileceğini Kartal halkımıza anlatmaya çalışıyoruz“ ifadelerini kullandı.
“Her vatandaşımız evde solucan gübresi üretebilir”
Solucan gübresinin ev ortamında üretilebileceğini dile getiren Bülent Ecevit Üniversitesinden Doç. Dr. Ersöz Gonca, “Her vatandaşımız her ev hanımımız evde solucan gübresi üretebilir. Bunun için solucanları üreticilerden tedarik ederek bir kutu içerisine solucanla birlikte fermente olmuş bitkisel atıklarını kullanarak kolaylıkla solucanları yetiştirmeleri mümkündür. Tüm tarımsal topraklarımız özellikle on yıllar boyunca kullanılan kimyasal gübreler nedeniyle son derece kirlendi. Organik madde oranı çok düşük seviyelere kadar indi, topraklarımızın verimi düştü. Tüm halkımızın solucan gübresi üretimi konusunda seferber olması beni çok memnun ediyor” diye konuştu.
Ayrıca Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün yürüttüğü Vermikompost Solucan Gübresi projesi kapsamında 4 yılda 850 noktada binin üzerinde kişi bilgilendirilirken isteyen vatandaşlara, okullara ve sitelere ücretsiz solucan ve vermikompost sistemi kuruldu.
-
Kırmızı Solucan Gübresi Çalıştayı Kartal’da Gerçekleştirildi
-
ÇUMRADAN MAZLUMLARA YARDIM TIRI
-
ÇUMRA’DA ‘YEREL BULUŞMALAR’ DEVAM EDİYOR
-
Kargoda hedef büyüten THY’den yeni hamle
-
Tarihi Tepecik Camii Restore edildi
-
Nevşehir’in ilk gürültü kirliliği haritası çıkartıldı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
02
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]