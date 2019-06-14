Kırşehir Adliyesinde Babalar Günü etkinliği

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Adliyesi'nde, Babalar Günü öncesinde etkinlik düzenlendi.

Adliye binasında gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğine Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu ile erkek hakimler, savcılar, birim müdürleri ve personel katıldı.

Başsavcı Gümüş, burada yaptığı açıklamada, Babalar Günü'nün pazar günü olduğunu belirterek, mesai saatleri içinde bu etkinliği düzenleyerek sosyal dayanışma ve kaynaşmaya katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Tüm hakim ve savcılarla, erkek personelin Babalar Günü'nü kutlayan Gümüş, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Katılımcılar, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.