Kırşehir Belediyesinden iş birliği protokolü
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediyesi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kırşehir Temsilciliğinin iş birliği protokolü imzaladığı bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda sağlıklı kentleşme, nitelikli mimarlık, kültürel, tarihi ve doğal çevre varlıklarının yaşatılarak korunması için teknik, kültürel, toplumsal, dayanışma iş birliği protokolü imzalandı.
İmza töreninin ardından konuşan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, TMMOB ile imzalanan protokolü önemsediklerini, kente önemli katkılar sunacağını ifade etti.
Ortak akılla fikirler üretileceğini, kentsel fikirlerin oluşması çerçevesinde öğrenci ve uzmanlarla atölye, panel, proje, tanıtımlar hazırlanacağını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:
"Kırşehir için dikkat çekici ve nitelikli projeler geliştireceğiz. Bilgi birikiminin paylaşılması ve katılımcı bir sürecin koordine edilmesini hedefliyoruz. Göreve gelirken söz verdiğimiz gibi, bu kenti ortak akılla yönetiyoruz. Protokolle birlikte nitelikli yapılaşma faaliyetinde gerekli olan mimarlık hizmetinin meslek odaları ile yerel yönetimin birlikteliğini sağlamak, katılımcı bir sürecin inşasını hayata geçirmektir. TMMOB ile ilimizde sağlıklı kentleşme çalışmalarında kültürel, tarihi ve doğal çevre varlıklarının yaşatılarak korunması ve geliştirilmesini amaçlıyoruz."
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